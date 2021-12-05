Чемпион мира погиб в горах. Его накрыло лавиной

Рене Хофер был очень перспективным гонщиком / Фото: Коллаж: Сегодня

19-летний австрийский мотогонщик Рене Хофер с друзьями отправился отдохнуть на горнолыжный курорт.

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Они катались на лыжах, когда сошла лавина. Помимо Хофера под лавину попали еще десять лыжников: шестеро чудом спаслись, остальных извлекли из-под 4-метрового слоя снега.

За свою карьеру Рене Хофер завоевал титулы чемпиона мира среди юниоров и Европы в 2016 году.

В этом сезоне он одержал первую победу в Гран-при в Пьетрамурате (Италия), а также общую победу в классе MX2 на Monster Energy FIM Motocross of Nations, где он представлял команду Австрии.

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Ранее мы писали, что российский мотогонщик насмерть разбился на тренировке. Пятикратного чемпиона РФ Романа Коха госпитализировали в больницу, но не спасли.