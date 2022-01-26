Чемпіон відомий? Салах приніс Єгипту перемогу над Кот-д'Івуаром на Кубку Африки

Єгипет вийшов до чвертьфіналу Кубка Африки / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна Єгипту вийшла до чвертьфіналу Кубка африканських націй, що проходить у Камеруні.

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Мохамед Салах і компанія в 1/8 фіналу перемогли команду Кот-д'Івуару в серії післяматчевих пенальті.

Вирішальний 11-метровий забив зірка Ліверпуля Салах, зробивши заявку на перемогу у турнірі

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Ще до початку поєдинку його охрестили матчем за чемпіонство, оскільки Єгипет і Кот-д'Івуар багато хто вважає головними фаворитами КАН.

Кубок Африки. 1/8 фіналу

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Кот-д'Івуар – Єгипет 0:0 (4:5 за пенальті)

Кот-д'Івуар: Б.Сангаре, Ор'є, Байллі, Делі, Конан, І.Сангаре, Сері (Бога, 72), Кессьє (Дійє, 30), Градель (Заха, 71), Пепе, Аллер (Корне, 105)

Єгипет: Ель Шенаві (Абугабал, 88), Камал, Хегазі, Абдельмонейм, Ель Фотух, Фатхі (Зізо, 84), Аль Сулайя, Ельнені, Мохамед (Шериф, 91), Мармуш (Трезеге, 71), Салах

Зазначимо, що Мохамед Салах у складі збірної Єгипту виходив у фінал Кубка Африки у 2017 році. Тоді команда Фараона поступилася Камеруну з рахунком 1:2.

Раніше ми розповідали, як збірна Коморських островів без номінального воротаря у складі поступилася Камеруну (1:2) в 1/8 фіналу Кубка Африки.