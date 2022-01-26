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Чемпион известен? Салах принес Египту победу над Кот-д'Ивуаром на Кубке Африки

Сергей Шаховец
26 января, 22:14
Египтяне прошли одного из главных претендентов на победу в турнире благодаря более удачному исполнению пенальти в послематчевой серии

Египет вышел в четвертьфинал Кубка Африки / Фото: Коллаж: Сегодня

Сборная Египта вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, проходящего в Камеруне.

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Мохамед Салах и компания в 1/8 финала победили команду Кот-д'Ивуара в серии послематчевых пенальти.

Решающий 11-метровый забил звезда Ливерпуля Салах, сделав заявку на победу в турнире.

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Еще до начала поединка его окрестили матчем за чемпионство, поскольку Египет и Кот-д'Ивуар многие считают главными фаворитами КАН.

Кубок Африки. 1/8 финала

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Кот-д'Ивуар – Египет 0:0 (4:5 по пенальти)

Кот-д'Ивуар: Б.Сангаре, Орье, Байлли, Дели, Конан, И.Сангаре, Сери (Бога, 72), Кессье (Дийе, 30), Градель (Заха, 71), Пепе, Аллер (Корне, 105)

Египет: Эль Шенави (Абугабал, 88), Камал, Хегази, Абдельмонейм, Эль Фотух, Фатхи (Зизо, 84), Аль Сулайя, Эльнени, Мохамед (Шериф, 91), Мармуш (Трезеге, 71), Салах

Отметим, что Мохамед Салах в составе сборной Египта выходил в финал Кубка Африки в 2017 году. Тогда команда Фараона уступила Камеруну со счетом 1:2.

Ранее мы рассказывали, как сборная Коморских без номинального вратаря в составе уступила Камеруну (1:2) в 1/8 финала Кубка Африки.