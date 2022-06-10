Збірну Німеччини можуть покарати за гру у жіночій формі. Проблема у зірках

На футболках німецьких гравців дві зірки, а мають бути чотири

Збірна Німеччини зіграла матч другого туру групового етапу Ліги націй із командою Англії у формі жіночої збірної. Такий жест став порушенням регламенту УЄФА і тепер німецьку команду можуть покарати. До речі, сам матч завершився з рахунком – 1:1.

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Причиною санкцій може стати те, що жіноча збірна Німеччини має на своїй емблемі дві зірки, які означають перемоги на двох чемпіонатах світу. У чоловічої ж команди має бути чотири зірки, тому що вона вигравала мундіаль чотири рази.

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Офіційні правила УЄФА з екіпірування забороняють чоловічим та жіночим командам обмінюватися зірками за перемоги на ЧС. Чоловіча збірна Німеччини мала право безкарно провести матч у формі жіночої команди, якби додала над емблемою дві зірки.

Раніше ми розповідали, що помер останній чемпіон світу 1954 року. Хорст Еккель вигравав мундіаль у складі збірної ФРН.