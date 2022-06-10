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Cборную Германии могут наказать за игру в женской форме. Проблема в звездах

Павел Василенко
10 июня, 10:58
Немецкие футболисты хотели поддержать девушек накануне старта Евро-2022, однако упустили одну маленькую деталь

На футболках немецких игроков две звезды, а должны быть четыре / Фото: REUTERS

Сборная Германии сыграла матч второго тура группового этапа Лиги наций с командой Англии в форме женской сборной. Такой жест стал нарушением регламента УЕФА и теперь немецкую команду могут наказать. Кстати, сам матч завершился со счетом – 1:1.

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Причиной санкций может стать то, что женская сборная Германии имеет на своей эмблеме две звезды, которые означают победы на двух чемпионатах мира. У мужской же команды должно быть четыре звезды, так как она выигрывала мундиаль четыре раза.

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Официальные правила УЕФА по экипировке запрещают мужским и женским командам обмениваться звездами за победы на ЧМ. Мужская сборная Германии имела право безнаказанно провести матч в форме женской команды, если бы добавила над эмблемой две звезды.

Ранее мы рассказывали, что умер последний чемпион мира 1954 года. Хорст Эккель выигрывал мундиаль в составе сборной ФРГ.