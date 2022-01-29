Цар-гематома: такої шишки у боксі ви ще не бачили (фото)

Акжол Сулайманбек Уулу / Фото: Instagram
У Єкатеринбурзі скандалом завершився 10-раундовий бій за титул WBC Asia у легкій вазі між російським боксером Федором Папазовим та киргизом Акжолом Сулайманбеком Уулу.
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Акжол домінував, лише в останніх раундах уникав гострих зіткнень, бо над його правим оком набрякла гігантська гематома.
Проте більшістю суддівських голосів перемогу віддали росіянину Папазову: 97-93, 96-94 та 95-95.
Уболівальники у соцмережах вибухнули обуренням. Ось їхні коментарі:
- Перемогу віддали Папазову, хоча за очками він бій програв.
- Немовлята із садка краще судять.
- Продажні судді.
- Ганьба суддям.
- Вкрали перемогу у Акжола.
Раніше ми писали, що російські представники MMA влаштували бійку під час дуелі поглядів, але це більше було схоже на погану постановку.