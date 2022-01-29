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Цар-гематома: такої шишки у боксі ви ще не бачили (фото)

Андрій Трофімов
29 січня, 20:11
Акжол Сулайманбек Уулу навіть із страшним ушкодженням перебоксував росіянина Федора Папазова, але у бійця із Киргизстану вкрали перемогу судді

Акжол Сулайманбек Уулу / Фото: Instagram

У Єкатеринбурзі скандалом завершився 10-раундовий бій за титул WBC Asia у легкій вазі між російським боксером Федором Папазовим та киргизом Акжолом Сулайманбеком Уулу.

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Акжол домінував, лише в останніх раундах уникав гострих зіткнень, бо над його правим оком набрякла гігантська гематома.

Проте більшістю суддівських голосів перемогу віддали росіянину Папазову: 97-93, 96-94 та 95-95.

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Уболівальники у соцмережах вибухнули обуренням. Ось їхні коментарі:

  • Перемогу віддали Папазову, хоча за очками він бій програв.
  • Немовлята із садка краще судять.
  • Продажні судді.
  • Ганьба суддям.
  • Вкрали перемогу у Акжола.

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Раніше ми писали, що російські представники MMA влаштували бійку під час дуелі поглядів, але це більше було схоже на погану постановку.