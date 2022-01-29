Царь-гематома: такой шишки в боксе вы еще не видели (фото)

Акжол Сулайманбек Уулу / Фото: Instagram

В Екатеринбурге скандалом завершился 10-раундовый бой за титул WBC Asia в легком весе между российским боксером Федором Папазовым и киргизом Акжолом Сулайманбеком Уулу.

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Акжол доминировал, лишь в последних раундах избегал острых столкновений, так как над его правым глазом набухла гигантская гематома.

Тем не менее большинством судейских голосов победу отдали россиянину Папазову: 97-93, 96-94 и 95-95.

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Болельщики в соцсетях взорвались негодованием. Вот их комментарии:

Победу отдали Папазову, хотя по очкам он бой явно проиграл.

Младенцы из садика лучше судят.

Продажные судьи.

Позор судьям.

Украли победу у Акжола.

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Ранее мы писали, что российские представители MMA устроили драку во время дуэли взглядов, но это больше походило на плохую постановку.