30 января 17:00 Онлайн
Египет --
Марокко --
31 января 16:00
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Сити --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Царь-гематома: такой шишки в боксе вы еще не видели (фото)

Андрей Трофимов
29 января, 20:11
Акжол Сулайманбек Уулу даже со страшным повреждением перебоксировал россиянина Федора Папазова, но у бойца из Киргизской Республики украли победу судьи

Акжол Сулайманбек Уулу / Фото: Instagram

В Екатеринбурге скандалом завершился 10-раундовый бой за титул WBC Asia в легком весе между российским боксером Федором Папазовым и киргизом Акжолом Сулайманбеком Уулу.

Читайте также: Оседлаю тебя так же: Усик верхом на лошади пригрозил Фьюри

Реклама

Акжол доминировал, лишь в последних раундах избегал острых столкновений, так как над его правым глазом набухла гигантская гематома.

Тем не менее большинством судейских голосов победу отдали россиянину Папазову: 97-93, 96-94 и 95-95.

Реклама

Болельщики в соцсетях взорвались негодованием. Вот их комментарии:

  • Победу отдали Папазову, хотя по очкам он бой явно проиграл.
  • Младенцы из садика лучше судят.
  • Продажные судьи.
  • Позор судьям.
  • Украли победу у Акжола.

Реклама

Ранее мы писали, что российские представители MMA устроили драку во время дуэли взглядов, но это больше походило на плохую постановку.