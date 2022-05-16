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Колишній гравець Барселони загинув разом із братом в Аргентині

Андрій Трофімов
16 травня, 14:29
27-річний футболіст Максі Ролон розбився у ДТП. Машина, де він був разом із братом, врізалася в дерево

Максі Ролон шість років грав за каталонський клуб / Фото: ФК Барселона

Низка смертей у світовому футболі. Ми повідомляли про мексиканського футболіста, який згорів в авто. Потім ексгравець Вітесса потонув після стрибка зі скелі. А тепер сумна новина прийшла із Аргентини.

Колишній футболіст молодіжної команди Барселони та збірної Аргентини (U-20) Максі Ролон трагічно загинув у ДТП.

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27-річний аргентинський футболіст був у автомобілі разом зі своїм братом. Машина вилетіла з траси і врізалася в дерево, обидва загинули.

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"Ми вражені смертю Максі Ролона, який виступав за молодіжну команду Барселони з 2010 по 2016 рік. Ми висловлюємо наші глибокі співчуття та повну підтримку його сім'ї. Спочивай з миром", – випустила заяву в Twitter Барселона.