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Бывший игрок Барселоны погиб вместе с братом в Аргентине

Андрей Трофимов
16 мая, 14:29
27-летний футболист Макси Ролон разбился в ДТП. Машина, в которой он был вместе с братом, врезалась в дерево

Макси Ролон шесть лет играл за каталонский клуб / Фото: ФК Барселона

Череда смертей в мировом футболе. Мы сообщали о мексиканском футболисте, который сгорел в авто. Потом экс-игрок Витесса утонул после прыжка со скалы. А теперь печальная новость пришла из Аргентины.

Бывший футболист молодежной команды Барселоны и сборной Аргентины (U-20) Макси Ролон трагически погиб в ДТП.

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27-летний аргентинский футболист находился в автомобиле вместе со своим братом. Машина вылетела с трассы и врезалась в дерево, оба погибли.

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"Мы потрясены смертью Макси Ролона, который выступал за молодежную команду Барселоны с 2010 по 2016 год. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и полную поддержку его семье. Покойся с миром", – выпустила заявление в Twitter Барселона.