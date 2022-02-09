8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Колишній динамівець вивів Палмейрас у фінал чемпіонату світу

Любомир Луканюк
9 лютого, 05:18
Дуду забив гол у ворота Аль-Ахлі та допоміг бразильській команді пробитися у фінал клубного ЧС

Ось так забиває Дуду / Фото: REUTERS

Бразильський Палмейрас обіграв єгипетський Аль-Ахлі (2:0) у півфіналі клубного чемпіонату світу з футболу, який проходить в ОАЕ.

У складі переможців голи забили Рафаел Вейга (39-та хвилина) та Дуду (49).

Реклама

Читайте також: Забито найкращий гол в історії футболу (відео)

Дуду був на контракті київського Динамо з 2011 по 2015 рік. За цей час у чемпіонаті України провів лише 24 матчі та забив 2 голи.

Реклама

У фінальному матчі Палмейрас зустрінеться з переможцем матчу між англійським Челсі та Аль-Хілялем із Саудівської Аравії, який відбудеться 9 лютого.

Палмейрас є чинним переможцем Кубка Лібертадорес, всього команда вигравала головний клубний турнір Південної Америки тричі.

Аль-Ахлі є 10-разовим переможцем африканської Ліги чемпіонів. Клубу належить світовий рекорд за кількістю завойованих трофеїв (143).

Реклама