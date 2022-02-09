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Бывший динамовец вывел Палмейрас в финал чемпионата мира

Любомир Луканюк
9 февраля, 05:18
Дуду забил гол в ворота Аль-Ахли и помог бразильской команде пробиться в финал клубного ЧМ

Вот так забивает Дуду / Фото: REUTERS

Бразильский Палмейрас обыграл египетский Аль-Ахли (2:0) в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в ОАЭ.

В составе победителей голы забили Рафаэл Вейга (39-я минута) и Дуду (49).

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Дуду был на контракте киевского Динамо с 2011 по 2015 год. За это время в чемпионате Украины провел всего 24 матча и забил 2 гола.

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В финальном матче Палмейрас встретится с победителем матча между английским Челси и Аль-Хилялем из Саудовской Аравии, который состоится 9 февраля.

Палмейрас является действующим победителем Кубка Либертадорес, всего команда выигрывала главный клубный турнир Южной Америки три раза.

Аль-Ахли является 10-кратным победителем африканской Лиги чемпионов. Клубу принадлежит мировой рекорд по числу завоеванных трофеев (143).

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