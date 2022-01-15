15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті 1
Челсі 0
15 січня 19:30 Онлайн
Астон Вілла --
Манчестер Юнайтед --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 20:30 Онлайн
Атлетик --
Реал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
22 січня 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хем --
22 січня 21:45 Онлайн
Лаціо --
Аталанта --
22 січня 22:00 Онлайн
Атлетіко --
Валенсія --
23 січня 18:30 Онлайн
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Була сварка: Шеву звільнили через росіянина

Андрій Трофімов
15 січня, 20:01
Стали відомі подробиці останніх годин перебування Андрія Шевченка на посаді головного тренера Дженоа

Андрій Шевченко / Фото: Twitter

Керівники Дженоа та вже колишній головний тренер команди Андрій Шевченко мали сварку безпосередньо перед відставкою українця, що сталася у суботу, 15 січня.

Про це повідомляє Il Secolo XIX.

Реклама

За кілька годин до розірвання контракту Шевченко та топменеджери "грифонів" посварилися на ґрунті трансферної пасивності Дженоа.

Шева вимагав якнайшвидшого підписання контрактів з новачками – росіянином Олексієм Міранчуком з Аталанти та німцем Надімом Амірі з Баєра.

Але керівництво клубу відповідало Шевченку, що поки що не може оформити ці переходи з певних причин.

Реклама

Миранчук та Шевченко / Фото: Колаж: Сьогодні

При цьому джерело повідомляє, що Шевченко мав покинути Дженоа ще після поразки від Спеції 9 січня, але відставка відбулася вже за підсумками четвергового кубкового програшу Мілану 1:3.

Реклама

Нагадаємо, за Шевченка за два місяці Дженоа зіграла 11 матчів – один виграла, сім програла і три звела внічию, міцно прописавшись у зоні вильоту Серії А.

За достроковий розрив контракту штабу Шевченка мають заплатити 20 млн євро.

Андрій Шевченко / Фото: REUTERS