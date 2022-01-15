Была ссора: Шеву уволили из-за россиянина

Андрей Шевченко / Фото: Twitter
Руководители Дженоа и уже бывший главный тренер команды Андрей Шевченко имели ссору непосредственно перед отставкой украинца, случившейся в субботу, 15 января.
Об этом сообщает Il Secolo XIX.
За несколько часов до расторжения контракта Шевченко и топ-менеджеры "грифонов" повздорили на почве трансферной пассивности Дженоа.
Шева требовал как можно более быстрого подписания контрактов с новичками – россиянином Алексеем Миранчуком из Аталанты и немцем Надимом Амири из Байера.
Но руководство клуба отвечало Шевченко, что пока не может оформить эти переходы по определенным причинам.
При этом источник сообщает, что Шевченко должен был покинуть Дженоа еще после поражения от Специи 9 января, но отставка произошла уже по итогам четвергового кубкового проигрыша Милану 1:3.
Напомним, при Шевченко за два месяца Дженоа сыграла 11 матчей – один выиграла, семь проиграла и три свела вничью, прочно прописавшись в зоне вылета Серии А.
За досрочный разрыв контракта штабу Шевченко должны заплатить 20 млн евро.