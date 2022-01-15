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Была ссора: Шеву уволили из-за россиянина

Андрей Трофимов
15 января, 20:01
Стали известны подробности последних часов пребывания Андрея Шевченко на посту главного тренера Дженоа

Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Руководители Дженоа и уже бывший главный тренер команды Андрей Шевченко имели ссору непосредственно перед отставкой украинца, случившейся в субботу, 15 января.

Об этом сообщает Il Secolo XIX.

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За несколько часов до расторжения контракта Шевченко и топ-менеджеры "грифонов" повздорили на почве трансферной пассивности Дженоа.

Шева требовал как можно более быстрого подписания контрактов с новичками – россиянином Алексеем Миранчуком из Аталанты и немцем Надимом Амири из Байера.

Но руководство клуба отвечало Шевченко, что пока не может оформить эти переходы по определенным причинам.

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Миранчук и Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

При этом источник сообщает, что Шевченко должен был покинуть Дженоа еще после поражения от Специи 9 января, но отставка произошла уже по итогам четвергового кубкового проигрыша Милану 1:3.

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Напомним, при Шевченко за два месяца Дженоа сыграла 11 матчей – один выиграла, семь проиграла и три свела вничью, прочно прописавшись в зоне вылета Серии А.

За досрочный разрыв контракта штабу Шевченко должны заплатить 20 млн евро.

Андрей Шевченко / Фото: REUTERS