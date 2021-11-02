2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Буде складна ситуація: тренер Реалу побоюється поразки від Шахтаря

Олександр Трикіша
2 листопада, 17:40
Головний тренер Реала Карло Анчелотті налаштовується на важкий матч проти Шахтаря у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів

Карло Анчелотті - про матч проти Шахтаря / Фото: REUTERS

На думку італійського тренера, у завтрашньому матчі може вирішитись доля путівки до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів для його команди.

Читайте також: У бойовому складі на Мадрид: Шахтар оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів із Реалом

Реклама

"Команда чудово знає, що таке завтрашній матч. Ми вже зустрічалися із Шахтарем, тому добре знаємо їх.

Ми намагатимемося виграти. Це важливий тур для всіх. Виграти або програти – це змінить відразу багато. У разі поразки нам доведеться вигравати два матчі, що залишилися. Для нас буде складна ситуація.

А якщо виграємо – практично виходимо в наступний тур та постараємося стати першими у групі. Наша команда постарайся віддати все можливе щоб виграти. Це дуже важливий матч", – сказав Анчелотті під час прес-конференції.

Після трьох турів у Реала шість очок і другий рядок у турнірній таблиці групи D. Шахтар має всього один бал і розташовується на четвертому рядку. У попередньому матчі у Києві Шахтар програв Реалу з рахунком 0:5.