Буде складна ситуація: тренер Реалу побоюється поразки від Шахтаря

На думку італійського тренера, у завтрашньому матчі може вирішитись доля путівки до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів для його команди.

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"Команда чудово знає, що таке завтрашній матч. Ми вже зустрічалися із Шахтарем, тому добре знаємо їх.

Ми намагатимемося виграти. Це важливий тур для всіх. Виграти або програти – це змінить відразу багато. У разі поразки нам доведеться вигравати два матчі, що залишилися. Для нас буде складна ситуація.

А якщо виграємо – практично виходимо в наступний тур та постараємося стати першими у групі. Наша команда постарайся віддати все можливе щоб виграти. Це дуже важливий матч", – сказав Анчелотті під час прес-конференції.