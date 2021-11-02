Будет сложная ситуация: тренер Реала опасается поражения от Шахтера

Карло Анчелотти - о мате против Шахтера / Фото: REUTERS
По мнению итальянского тренера, в завтрашнем матче может решиться судьба путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов для его команды.
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"Команда прекрасно знает, что такое завтрашний матч. Мы уже встречались с Шахтером, поэтому хорошо знаем их.
Мы будем пытаться выиграть. Это важный тур для всех. Выиграть или проиграть – это поменяет сразу многое. В случае поражения нам придется выигрывать оставшиеся два матча. Для нас будет сложная ситуация.
А если выиграем – практически выходим в следующий тур и постараемся стать первыми в группе. Наша команда постарайся отдать все возможное, чтобы выиграть. Это очень важный матч", – сказал Анчелотти во время пресс-конференции.
После трех туров у Реала шесть очков и вторая строчка в турнирной таблице группы D. Шахтер имеет всего один балл и располагается на четвертой строчке. В предыдущем матче в Киеве Шахтер проиграл Реалу со счетом 0:5.