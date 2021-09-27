Буде не дуже красиво, якщо я буду відповідати російською: Усик повернувся в Україну

Олександр Усик повернувся в Україну / Фото: REUTERS

Напередодні у Лондоні Усик переміг Джошуа і завоював чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO у суперважкій вазі.

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Про що думає після бою

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У мене думки швидше потрапити додому, побачити своїх синів, дочку, які дуже сильно переживали за мене. Приїхати додому, відпочити, видихнути, тому що з 23 січня я почав готуватися до бою, тільки ми не знали, хто це буде.

Весь цей час до 20 вересня у нас були наполегливі тренування, в яких ми відточували навички, які будемо демонструвати в бою.

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Олександр Усик / Фото: Reuters

Уже коли з'явилася інформація про те, що ми будемо боксувати з Джошуа, до бою залишалося трохи більше трьох з половиною місяців, ми заїхали в табір для спеціальної підготовки.

Про реванш

Потрібно спочатку видихнути. Не думаю, що хтось із нас зараз хоче розмовляти про реванш.

Потрібно залікувати рани, які у нас з'явилися протягом підготовки і в бою, спокійно видихнути. Подякувати Господу Богу за такий корисний для нашої країни і моєї команди виступ і поїсти тієї їжі, яку мені не дозволяли їсти.

Фото: Telegram / Usyk17

Про розмову з Джошуа після бою

Ми згадували про аматорську кар'єру, де ми спостерігали один за одним. Розмовляли ні про що, сміялися, жартували.

Фото: Telegram / Usyk17

Про гопак у рингу

Не було сил, це емоції. Були сили, але потрібно було ще доїхати до готелю, здати допінг, пройти всі пресконференції. Не планував спочатку, багато речей роблю, які мені підказує мій внутрішній стан. Багато хто говорить, що вони планують щось, багато хто з них себе обманює.

Усик святкує перемогу над Джошуа / Фото: Reuters

Про пресконференцію українською мовою

Перекладачка перекладала мені українською мовою, і я подумав, що буде не дуже красиво, якщо я буду відповідати їй російською.

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Фото: Telegram / Usyk17