15 вересня 22:00
Манчестер Сіті 1
Лейпциг 2
15 вересня 22:00
Атлетіко 0
Порту 0
15 вересня 22:00
Ліверпуль 3
Мілан 2
15 вересня 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 вересня 22:00
Інтер 0
Реал 1
15 вересня 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Буде-Глімт – Зоря та інші: розклад матчів Ліги конференцій 16 вересня

Любомир Луканюк
16 вересня, 12:04
У четвер пройдуть поєдинки групового етапу Ліги конференцій. Переможець групи виходить в 1/8 фіналу, друга команда зіграє в плей-офф

Жеребкування Ліги конференцій пройшла в Стамбулі / Фото: Reuters

У четвер, 16 вересня буде зіграно перший тур групового етапу нового єврокубка – Ліги конференцій.

В гостях луганська Зоря зустрінеться з норвезьким Буде-Глімтом. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Буде-Глімт – Зоря.

Всього буде зіграно 14 поєдинків. Два вже відбулися. Ізраїльські клуби зіграли раніше з релігійних причин.

Вашій увазі розклад матчів першого туру. Результати будемо оновлювати у міру завершення матчів.

Дивіться також: Динамо – Вест Гем і інші: розклад матчів Ліги Європи 16 вересня

ГРУПА А

Маккабі Т-А (Ізраїль) – Алашкерт (Вірменія) – 4:1

19:45. ХІК (Фінляндія) – ЛАСК (Австрія)

ГРУПА В

22:00. Флора (Естонія) – Гент (Бельгія)

22:00. Анортосіс (Кіпр) – Партизан (Сербія)

ГРУПА З

22:00. Буде-Глімт (Норвегія) – Зоря (Україна)

22:00. Рома (Італія) – ЦСКА (Болгарія)

ГРУПА D

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22:00. Яблонець (Чехія) – Клуж (Румунія)

22:00. Рандерс (Данія) – АЗ (Нідерланди)

ГРУПА Е

Маккабі Х (Ізраїль) – Фейеноорд (Нідерланди) – 0: 0

19:45. Славія (Чехія) – Уніон (Берлін)

ГРУПА F

19:45. Слован (Словаччина) – Копенгаген (Данія)

19:45. Лінкольн (Гібралтар) – ПАОК (Греція)

ГРУПА G

19:45. Ренн (Франція) – Тоттенгем (Англія)

19:45. Мура (Словенія) – Вітесс (Нідерланди)

ГРУПА H

17:30. Кайрат (Казахстан) – Омонія (Кіпр)

19:45. Карабах (Азербайджан) – Базель (Швейцарія)

Переможець групи виходить в 1/8 фіналу, друга команда зіграє в плей-офф.

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