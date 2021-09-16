Буде-Глімт – Зоря та інші: розклад матчів Ліги конференцій 16 вересня

Жеребкування Ліги конференцій пройшла в Стамбулі / Фото: Reuters

У четвер, 16 вересня буде зіграно перший тур групового етапу нового єврокубка – Ліги конференцій.

В гостях луганська Зоря зустрінеться з норвезьким Буде-Глімтом. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Буде-Глімт – Зоря.

Всього буде зіграно 14 поєдинків. Два вже відбулися. Ізраїльські клуби зіграли раніше з релігійних причин.

Вашій увазі розклад матчів першого туру. Результати будемо оновлювати у міру завершення матчів.

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ГРУПА А

Маккабі Т-А (Ізраїль) – Алашкерт (Вірменія) – 4:1

19:45. ХІК (Фінляндія) – ЛАСК (Австрія)

ГРУПА В

22:00. Флора (Естонія) – Гент (Бельгія)

22:00. Анортосіс (Кіпр) – Партизан (Сербія)

ГРУПА З

22:00. Буде-Глімт (Норвегія) – Зоря (Україна)

22:00. Рома (Італія) – ЦСКА (Болгарія)

ГРУПА D

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22:00. Яблонець (Чехія) – Клуж (Румунія)

22:00. Рандерс (Данія) – АЗ (Нідерланди)

ГРУПА Е

Маккабі Х (Ізраїль) – Фейеноорд (Нідерланди) – 0: 0

19:45. Славія (Чехія) – Уніон (Берлін)

ГРУПА F

19:45. Слован (Словаччина) – Копенгаген (Данія)

19:45. Лінкольн (Гібралтар) – ПАОК (Греція)

ГРУПА G

19:45. Ренн (Франція) – Тоттенгем (Англія)

19:45. Мура (Словенія) – Вітесс (Нідерланди)

ГРУПА H

17:30. Кайрат (Казахстан) – Омонія (Кіпр)

19:45. Карабах (Азербайджан) – Базель (Швейцарія)

Переможець групи виходить в 1/8 фіналу, друга команда зіграє в плей-офф.