15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
15 сентября 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Буде-Глимт – Заря и другие: расписание матчей Лиги конференций 16 сентября

Любомир Луканюк
16 сентября, 12:04
В четверг пройдут поединки группового этапа Лиги конференций. Победитель группы выходит в 1/8 финала, вторая команда сыграет в плей-офф

Жеребьевка Лиги конференций прошла в Стамбуле / Фото: Reuters

В четверг, 16 сентября будет сыгран первый тур группового этапа нового еврокубка – Лиги конференций.

В гостях луганская Заря встретится с норвежским Буде-Глимтом. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Буде-Глимт – Заря.

Всего будет сыграно 14 поединков. Два уже состоялись. Израильские клубы сыграли раньше по религиозным причинам.

Вашему вниманию расписание матчей первого тура. Результаты будем обновлять по мере завершения матчей.

Смотрите также: Динамо – Вест Хэм и другие: расписание матчей Лиги Европы 16 сентября

ГРУППА А

Маккаби Т-А (Израиль) – Алашкерт (Армения) – 4:1

19:45. ХИК (Финляндия) – ЛАСК (Австрия)

ГРУППА В

22:00. Флора (Эстония) – Гент (Бельгия)

22:00. Анортосис (Кипр) – Партизан (Сербия)

ГРУППА С

22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Заря (Украина)

22:00. Рома (Италия) – ЦСКА (Болгария)

ГРУППА D

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22:00. Яблонец (Чехия) – Клуж (Румыния)

22:00. Раннерс (Дания) – АЗ (Нидерланды)

ГРУППА Е

Маккаби Х (Израиль) – Фейеноорд (Нидерланды) – 0:0

19:45. Славия (Чехия) – Унион (Берлин)

ГРУППА F

19:45. Слован (Словакия) – Копенгаген (Дания)

19:45. Линкольн (Гибралтар) – ПАОК (Греция)

ГРУППА G

19:45. Ренн (Франция) – Тоттенхэм (Англия)

19:45. Мура (Словения) – Витесс (Нидерланды)

ГРУППА H

17:30. Кайрат (Казахстан) – Омония (Кипр)

19:45. Карабах (Азербайджан) – Базель (Швейцария)

Победитель группы выходит в 1/8 финала, вторая команда сыграет в плей-офф.

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