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21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
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22 серпня 21:30
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Світоліна зазнала фіаско в стартовому матчі турніру в Монреалі

Сергій Шаховець
12 серпня, 10:20
Українська тенісистка Еліна Світоліна невдало виступила на турнірі в Канаді. Наша спортсменка не змогла здолати британку в стартовому матчі

Світоліна програла у стартовому матчі турніру в Монреалі / Фото: Reuters

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) програла британці Йоханні Конті (№41 WTA) стартовий матч другого раунду в рамках хардового турніру WTA 1000 у Монреалі.

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Перший сет бронзова медалістка Олімпіади-2020 в Токіо виграла у британки – 6:3. Але другий і третій сети були програні українкою – 3:6, 2:6.

Йоханна Конта виявилася сильнішою бронзової медалістки Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Це перша перемога британської тенісистки над Еліною Світоліною, попередні п'ять поєдинків виграла українка.

Конта в першому колі турніру в Канаді перемогла Чжан Шуай (№51 WTA) з Китаю – 6:2, 6:1.

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Інша українська тенісистка Даяна Ястремська (№50 WTA) на старті турніру програла американці Слоун Стівенс (№62 WTA) – 6:4, 1:6, 4:6.

Нагадаємо, що в Токіо Еліна Світоліна здобула першу в історії українського тенісу медаль Олімпіад, ставши бронзовою призеркою Ігор.

Світоліна з бронзою Ігор у Токіо / Фото: Reuters

Эліна Світоліна взяла бронзу на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Гаель Монфіс дуже радий нагороді Еліни Світоліної / Фото: Инстаграм

А в рейтингу найкращих тенісисток світу перша ракетка України Еліна Світоліна зробила крок вгору, піднявшись з шостого рядка на п'ятий, при тому, що WTA не враховувала виступу спортсменки на Олімпіаді в Токіо.

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