Бразильський вінгер – найкращий, а захисник Шахтаря – найгірший: оцінки матчу Реал – Шахтар

Алан Патрік и Каземіро / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
У поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар показав гарну гру, але поступився Реалу з рахунком 1:2.
Авторитетний портал WhoScored виставив оцінки футболістам обох команд.
У складі "гірників" найкращу оцінку отримав півзахисник Алан Патрік – 7.6.
А ось найгіршим гравцем зі стартового складу Шахтаря став захисник Марлон, який припустився помилки при першому голі (5.2).
У складі Реалу аналітики поставили найвищу оцінку вінгеру Вінісіусу Жуніору (8.8), який зробив дві результативні передачі.
ОЦІНКИ МАТЧУ
Матчі, що залишилися:
03.11: Шериф – Інтер.
24.11: Інтер – Шахтар, Шериф – Реал.
07.12: Шахтар – Шериф, Реал – Інтер.
Груповий етап
Група D