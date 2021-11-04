Бразильский вингер – лучший, а защитник Шахтера – худший: оценки матча Реал – Шахтер

Алан Патрик и Каземиро / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
В поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер показал хорошую игру, но уступил Реалу со счетом 1:2.
Авторитетный портал WhoScored выставил оценки футболистам обеих команд.
В составе "горняков" лучшую оценку получил полузащитник Алан Патрик – 7.6.
А вот худшим игроком из стартового состава Шахтера стал защитник Марлон, который допустил ошибку при первом голе (5.2).
В составе Реала аналитики поставили самую высокую оценку вингеру Винисиусу Жуниору (8.8), который сделал две результативные передачи.
ОЦЕНКИ МАТЧА
Оставшиеся матчи:
03.11: Шериф – Интер.
24.11: Интер – Шахтер, Шериф – Реал.
07.12: Шахтер – Шериф, Реал – Интер.
Групповой этап
Группа D