3 ноября 22:00
Манчестер Сити 4
Брюгге 1
3 ноября 22:00
Лейпциг 2
ПСЖ 2
3 ноября 22:00
Ливерпуль 2
Атлетико 0
3 ноября 22:00
Спортинг 4
Бешикташ 0
3 ноября 22:00
Боруссия Д 1
Аякс 3
3 ноября 22:00
Шериф 1
Интер 3
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
4 ноября 19:45
Заря --
ЦСКА София --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Бразильский вингер – лучший, а защитник Шахтера – худший: оценки матча Реал – Шахтер

Павел Василенко
4 ноября, 08:55
Донецкий Шахтер проиграл второй поединок мадридскому Реалу со счетом 1:2. Авторитетный портал WhoScored оценил действия футболистов обеих команд

Алан Патрик и Каземиро / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер показал хорошую игру, но уступил Реалу со счетом 1:2.

Авторитетный портал WhoScored выставил оценки футболистам обеих команд.

Реклама

В составе "горняков" лучшую оценку получил полузащитник Алан Патрик – 7.6.

А вот худшим игроком из стартового состава Шахтера стал защитник Марлон, который допустил ошибку при первом голе (5.2).

В составе Реала аналитики поставили самую высокую оценку вингеру Винисиусу Жуниору (8.8), который сделал две результативные передачи.

Реклама

ОЦЕНКИ МАТЧА

Оставшиеся матчи:

Реклама

03.11: Шериф – Интер.

24.11: Интер – Шахтер, Шериф – Реал.

07.12: Шахтер – Шериф, Реал – Интер.

Групповой этап

Группа D