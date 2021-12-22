Брати Суркіси, Потап і Настя Каменських. Як відгуляв весілля гравець Динамо

Денис Попов із розмахом відсвяткував весілля / Фото: Instagram

22-річний футболіст Динамо та збірної України одружився зі своєю дівчиною Дашею.

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На святі були присутні друзі Попова з київського Динамо, зокрема Віталій Миколенко, який ось-ось стане гравцем Евертона.

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Не залишив без привітань щасливу пару президент клубу Динамо Київ Ігор Суркіс та його брат Григорій.

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Розважали гостей зірки української естради Потап і Настя Каменських.

А найбільше на сцені запалювали друзі Дениса Попова з київського Динамо – Микола Шапаренко, Богдан Леднєв та Владислав Дубінчак. Футболісти згадали російський серіал "Бригада" і виконали пісню "Я почав життя у нетрях міських".

Нагадаємо, що рівно рік тому Денис Попов розстався зі знаменитою українкою дзюдоїсткою Дар'єю Білодід.

Денис та Даша Білодід засвітили свої стосунки наприкінці літа 2020 року. На запитання, чому розлучилися, Денис відповів загадково: "Ви краще у неї спитайте".

Денис Попов і Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Відзначимо, що Денис Попов практично не грав останні півроку через пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки, яке отримав у матчі проти Вереса (4:0).