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Братья Суркисы, Потап и Настя Каменских. Как отгулял свадьбу игрок Динамо

Сергей Шаховец
22 декабря, 17:51
В киевском Динамо на одного холостяка стало меньше. На днях, защитник столичного клуба Денис Попов с размахом отгулял свадьбу

Денис Попов с размахом отпраздновал свадьбу / Фото: Instagram

22-летний футболист Динамо и сборной Украины женился на своей девушке Дашей.

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На празднике присутствовали друзья Попова по киевскому Динамо, в том числе Виталий Миколенко, которой вот-вот станет игроком Эвертона.

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Не оставил без поздравлений счастливую пару президент клуба Динамо Киев Игорь Суркис и его брат Григорий.

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Развлекали гостей звезды украинской эстрады Потап и Настя Каменских.

А больше всех на сцене зажигали друзья Дениса Попова по киевскому Динамо – Николай Шапаренко, Богдан Леднев и Владислав Дубинчак. Футболисты вспомнили российский сериал "Бригада" и исполнили песню "Я начал жизнь в трущобах городских".

Напомним, что ровно год назад Денис Попов расстался со знаменитой украинкой дзюдоисткой Дарьей Белодед.

Денис и Даша Белодед засветили свои отношения в конце лета 2020 года. На вопрос, почему расстались, Денис ответил загадочно: "Вы лучше у нее спросите".

Денис Попов и Дарья Белодед / Фото: Instagram

Отметим, что Денис Попов практически не играл последние полгода из-за повреждения передней крестообразной связки, которое получил в матче против Вереса (4:0).

Денис Попов / Фото: Instagram