Бійтеся, окупанти! Зірка світового біатлону взяла до рук автомат

Меркушина у минулому місяці виступала на Олімпіаді в Пекіні
Напад Росії на Україну не залишив байдужим багатьох відомих людей нашої країни. Вони пішли боронити батьківщину.
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У стрій прикордонників стала відома біатлоністка Анастасія Меркушина.
Спортсменка у своєму виступі зазначила, що зараз Україна є межею між миром та війною. І вона захищатиме свою країну.
Анастасії Меркушиній 27 років. На її рахунку одна срібна та три бронзові медалі чемпіонатів світу з біатлону.
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Раніше капітан чоловічої біатлонної збірної України Дмитро Підручний заявив, що він та його команда залишаються захищати Батьківщину.