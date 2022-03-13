Бойтесь, оккупанты! Звезда мирового биатлона взяла в руки автомат

Меркушина в прошлом месяце выступала на Олимпиаде в Пекине

Нападение России на Украину не оставило равнодушным многих известных людей нашей страны. Они пошли защищать родину.

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В строй пограничников стала знаменитая биатлонистка Анастасия Меркушина.

Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

Спортсменка в своем выступлении отметила, что сейчас Украина является границей между миром и войной. И она будет защищать свою страну.

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Анастасии Меркушиной 27 лет. На ее счету одна серебряная и три бронзовые медали чемпионатов мира по биатлону.

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Ранее капитан мужской биатлонной сборной Украины Дмитрий Пидручный заявил, что он и его команда остается защищать Родину.