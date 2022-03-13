15 марта 22:00
Аякс --
Бенфика --
15 марта 22:00
Манчестер Юнайтед --
Атлетико --
16 марта 22:00
Лилль --
Челси --
16 марта 22:00
Ювентус --
Вильярреал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости биатлона

Бойтесь, оккупанты! Звезда мирового биатлона взяла в руки автомат

Любомир Луканюк
13 марта, 14:11
Призерка чемпионатов мира и участница Олимпийских игр Анастасия Меркушина сменила биатлонную винтовку на автомат – она старший лейтенант погранслужбы

Меркушина в прошлом месяце выступала на Олимпиаде в Пекине

Нападение России на Украину не оставило равнодушным многих известных людей нашей страны. Они пошли защищать родину.

Читайте также: В бою под Харьковом погиб украинский биатлонист

Реклама

В строй пограничников стала знаменитая биатлонистка Анастасия Меркушина.

Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

Спортсменка в своем выступлении отметила, что сейчас Украина является границей между миром и войной. И она будет защищать свою страну.

Реклама

Анастасии Меркушиной 27 лет. На ее счету одна серебряная и три бронзовые медали чемпионатов мира по биатлону.

Читайте также: "Мы костями ляжем, но не будем рабами!" Билосюк обратилась к российским оккупантам

Реклама

Ранее капитан мужской биатлонной сборной Украины Дмитрий Пидручный заявил, что он и его команда остается защищать Родину.