22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
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Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
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Бійці збройних сил України змагатимуться в октагоні. Подробиці шоу в Палаці спорту

Андрій Трофімов
21 вересня, 22:38
Анонс турніру WWFC20 в Києві: бій за звання чемпіона світу, 7 рейтингових поєдинків два бої від Army MMA

Шоу WWFC20 відбудеться в Палаці Спорту в Києві 25 вересня

25 вересня Київська "Палац Спорту" готується прийняти шоу від найбільшого ММА-промоушену України – ювілейний турнір WWFC20.

У головному протистоянні вечора за вакантний чемпіонський титул у вазі до 70 кг зійдуться латиш Олександр Чижов і перспективний українець Віталій Стоян.

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Віталій минулого разу виходив в октагон на турнірах WWFC чотири роки тому, а останнім часом виступав у різних міжнародних лігах. У свою чергу, латвієць Чижов цієї весни виграв бій на WWFC18. Чижов ставить собі за мету в майбутньому підписати контракт з UFC.

Нагадаємо, що українська ліга успішно співпрацює з UFC і кращі бійці ліги переїжджають в США. Раніше цим маршрутом пішли Іон Куцелаба, Роман Долідзе і Сергій Співак.

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Крім поєдинків за титул, WWFC представить ще ряд цікавих протистоянь від топових бійців різних країн.

У тому числі відбудеться продовження Гран-прі за вакантний пояс у ваговій категорії до 57 кг. Нагадаємо, що на минулому вечорі єдиноборств перемогу в групі "А" здобув Дмитро Орлов, який тепер очікує на переможця групи "Б", щоб провести фінальну сутичку на WWFC21.

Також вперше в рамках вечора WWFC пройдуть бої військових від Army MMA. У октагон вийдуть найкращі представники збройних сил України, серед яких як діючі військові, так і ветерани.

Де дивитися шоу. Вечір боїв WWFC20 стартує о 18:00 в суботу, 25 вересня. Пряма трансляція буде доступна на сервісі Megogo. Квитки до Палацу Спорту доступні у продажу за ціною від 200 грн.

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