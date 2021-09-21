Бойцы вооруженных сил Украины сразятся в октагоне. Подробности шоу во Дворце спорта

Шоу WWFC20 пройдет во Дворце Спорта в Киеве 25 сентября

25 сентября Киевский "Дворец Спорта" готовится принять шоу от ведущего ММА-промоушена Украины – юбилейный турнир WWFC20.

В главном противостоянии вечера за вакантный чемпионский титул в весе до 70 кг сойдутся латыш Александр Чижов и перспективный украинец Виталий Стоян.

Реклама

Виталий в прошлый раз выходил в октагон на турнирах WWFC четыре года назад, а последнее время выступал в разных международных лигах. В свою очередь, латвиец Чижов нынешней весной выиграл бой на WWFC18. Чижов ставит себе цель в будущем подписать контракт с UFC.

Напомним, что украинская лига успешно сотрудничает с UFC и лучшие бойцы лиги переезжают в США. Раньше этим маршрутом последовали Ион Куцелаба, Роман Долидзе и Сергей Спивак.

Реклама

Кроме поединков за титул, WWFC представит еще ряд любопытных противостояний от топовых бойцов разных стран.

В том числе состоится продолжение Гран-при за вакантный пояс в весовой категории до 57 кг. Напомним, что на прошлом вечере единоборств победу в группе "А" одержал Дмитрий Орлов, который теперь ожидает на победителя группы "Б", чтобы провести финальную схватку на WWFC21.

Также впервые в рамках вечера WWFC пройдут бои военных от Army MMA. В октагон выйдут лучшие представители вооруженных сил Украины, среди которых как действующие военные, так и ветераны.

Где смотреть шоу. Вечер боев WWFC20 стартует в 18:00 в субботу, 25 сентября. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Megogo. Билеты во Дворец Спорта доступны в продаже по цене от 200 грн.