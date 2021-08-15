14 серпня 17:00 Відео
Верес 1
Ворскла 1
14 серпня 19:30 Відео
Зоря 1
Минай 1
14 серпня 19:30 Відео
Десна 2
Дніпро-1 1
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини MMA

Бійця "приспали" ударом в голову. Жах з Парагваю

Любомир Луканюк
15 серпня, 09:32
На турнірі зі змішаних єдиноборств у Парагваї Блас Індфран у третьому раунді нокаутував Сіленсіо Кабаньяса ударом ногою в голову

Інсфран нокаутував Кабаньяса

На турнірі зі змішаних єдиноборств, який пройшов в Парагваї, найяскравішим виявився поєдинок між Бласом Індфраном і Сіленсіо Кабаньясом.

Дивіться також: Божевільна бійка дівчат. Влаштували вуличні розбірки у клітці

На початку третього раунду Бласу вдався потужний удар ногою в голову. Кабаньяс відразу звалився і кілька хвилин не міг піднятися. Але, врешті-решт, залишив клітку своїми ногами.

Читайте також:

Реклама