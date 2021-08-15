Бійця "приспали" ударом в голову. Жах з Парагваю

Інсфран нокаутував Кабаньяса
На турнірі зі змішаних єдиноборств, який пройшов в Парагваї, найяскравішим виявився поєдинок між Бласом Індфраном і Сіленсіо Кабаньясом.
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На початку третього раунду Бласу вдався потужний удар ногою в голову. Кабаньяс відразу звалився і кілька хвилин не міг піднятися. Але, врешті-решт, залишив клітку своїми ногами.
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