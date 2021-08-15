Бойца "усыпили" ударом в голову. Ужас из Парагвая

Инсфран нокаутировал Кабаньяса
На турнире по смешанным единоборствам, который прошел в Парагвая, самым ярким оказался поединок между Бласом Инсфраном и Силенсио Кабаньясом.
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В начале третьего раунда Бласу удался мощнейший удар ногой в голову. Кабаньяс сразу рухнул и несколько минут не мог подняться. Но, в конце концов, покинул клетку своими ногами.
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