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Бойца "усыпили" ударом в голову. Ужас из Парагвая

Любомир Луканюк
15 августа, 09:32
На турнире по смешанным единоборствам в Парагвае Блас Инсфран в третьем раунде нокаутировал Силенсио Кабаньяса ударом ногой в голову

Инсфран нокаутировал Кабаньяса

На турнире по смешанным единоборствам, который прошел в Парагвая, самым ярким оказался поединок между Бласом Инсфраном и Силенсио Кабаньясом.

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В начале третьего раунда Бласу удался мощнейший удар ногой в голову. Кабаньяс сразу рухнул и несколько минут не мог подняться. Но, в конце концов, покинул клетку своими ногами.

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