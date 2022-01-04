Бійця ММА зняли з бою через татуювання. Чий портрет розлютив організаторів?

Радек пообіцяв видалити тату

Чеський боєць змішаних єдиноборств Радек Рушал був звільнений із компанії Oktagon перед самим боєм із Ніколасом Криваком.

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Причиною стали татуювання на тілі спортсмена. На них звернули увагу на традиційній церемонії зважування. На внутрішній стороні руки бійця зображено портрет Адольфа Гітлера. А на грудях – череп у кашкеті офіцера СС.

Рушал вибачився за тату і заявив, що спробує їх видалити.

"Я виріс у суспільстві проблемних людей. Я був молодий і це татуювання стало дурним вчинком. Пізніше я почав займатися бойовими мистецтвами, що призвело мене до зовсім іншого життя та світогляду. Я жалкую за свої тату і поступово їх усі видалю", – пообіцяв Радек.

Раніше ми писали, що китайським футболістам заборонили наносити татуювання на своє тіло, а ті, що є, радили вивести. Таким чином, хочуть, щоб футболісти подавали гарний приклад для суспільства.