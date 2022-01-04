Бойца ММА сняли с боя из-за татуировки. Чей портрет взбесил организаторов?

Радек пообещал удалить тату

Чешский боец смешанных единоборств Радек Рушал был уволен из компании Oktagon перед самым боем с Николасом Криваком.

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Причиной стали татуировки на теле спортсмена. На них обратили внимание на традиционной церемонии взвешивания. На внутренней стороне руки бойца изображен портрет Адольфа Гитлера. А на груди – череп в фуражке офицера СС.

Рушал извинился за свои тату и заявил, что попытается их удалить.

"Я вырос в обществе проблемных людей. Я был молод и эта татуировка стала глупым поступком. Позже я начал заниматься боевыми искусствами, что привело меня к совершенно другой жизни и мировоззрению. Я сожалею о своих тату и постепенно их все удалю", – пообещал Радек.

Ранее мы писали, что китайским футболистам запретили наносить татуировки на свое тело, а те, что есть, рекомендовали вывести. Таким образом хотят, чтобы футболисты подавали хороший пример для общества.