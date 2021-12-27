Бій за абсолютне чемпіонство: Ломаченко знову поб'ється за чотири пояси

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Василь Ломаченко збирається повернути звання абсолютного чемпіона світу у наступному поєдинку. Саме таке завдання одержала компанія Top Rank від українського боксера.

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"Ломаченко дуже чітко дав зрозуміти нам та своїй команді, що він хоче побитися з Камбососом. Ми дружньо намагаємось обговорити з ними поєдинок у першій половині наступного року.

Джордж Камбосос відібрав пояси у Теофімо Лопеса / Фото: Getty Images

У боксі Ломаченко – це приклад для наслідування у багатьох аспектах. Йому агресивно підбирали суперників – він тільки-но прийшов із любителів і вже у другому поєдинку бився за титул. Він не дивиться на невдачу як на зниження своєї вартості. Ломаченко бачить у цьому новий рух уперед. Василь повернувся з двома чудовими перемогами, і він ніколи не говорив "ні" жодному супернику. Він хоче повернути свої титули", – наводить слова Тодда Дюбефа fightnews.info з посиланням на Sky Sports.

Ломаченко переміг Коммі, але не нокаутував / Фото: Getty Images

Раніше катмен Расс Анбер, відповідальний за усунення пошкоджень на обличчі у Василя Ломаченка під час боїв, обрушився з критикою на керівництво боксерських організацій. Анбер обурений тим, що Хай-тек все ще не отримав шансу повернути собі титули у легкій вазі.

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Але найімовірніше, що навесні Джордж Камбосос у себе на батьківщині, в Австралії, проведе захист титулу абсолютного чемпіона в бою проти чемпіона світу за версією WBC Девіна Хейні.

Джордж Камбосос vs Девін Хейні / Фото: Колаж: Сьогодні

Тим часом Василь вляпався в черговий скандал. Уславлений український боксер віддав свої золоті олімпійські нагороди у Росію.

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