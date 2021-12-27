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Бой за абсолютное чемпионство: Ломаченко снова подерется за четыре пояса

Сергей Шаховец
27 декабря, 10:43
Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф уверяет, что уже в первой половине следующего года украинец проведет бой против Джорджа Камбососа

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Василий Ломаченко собирается вернуть звание абсолютного чемпиона мира в следующем своем поединке. Именно такое задание получила компания Top Rank от украинского боксера.

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"Ломаченко очень четко дал понять нам и своей команде, что он хочет подраться с Камбососом.

Мы дружески пытаемся обсудить с ними поединок в первой половине следующего года.

Джордж Камбосос отобрал пояса у Теофимо Лопеса / Фото: Getty Images

В боксе Ломаченко – это пример для подражания во многих аспектах. Ему агрессивно подбирали соперников – он только пришел из любителей и уже во втором поединке сразился за титул.

Он не смотрит на неудачу как на снижение своей стоимости. Ломаченко видит в этом новое движение вперед.

Василий вернулся с двумя великолепными победами, и он никогда не говорил "нет" ни одному сопернику. Он хочет вернуть свои титулы", – приводит слова Тодда Дюбефа fightnews.info со ссылкой на Sky Sports.

Ломаченко победил Комми, но не нокаутировал / Фото: Getty Images

Ранее катмен Расс Анбер, ответственный за устранение повреждений на лице у Василия Ломаченко во время боев, обрушился с критикой на руководство боксерских организаций. Анбер возмущен тем, что Хай-тек все еще не получил шанс вернуть себе титулы в легком весе.

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Напомним, наиболее вероятно, что весной Джордж Камбосос у себя на родине, в Австралии, проведет защиту титула абсолютного чемпиона в бою против чемпиона мира по версии WBC Девина Хэйни.

Джордж Камбосос vs Девин Хейни / Фото: Коллаж: Сегодня

Тем временем, Василий вляпался в очередной скандал. Прославленный украинский боксер отдал свои золотые олимпийские награды в Россию.

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Боксер отправил свое золото в Кострому / Фото: Коллаж: Сегодня