8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
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Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
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Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
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Австрія --
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Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Бій в Африці завершився незвичайним нокаутом та комою. Жахливі кадри з рингу (відео)

Олексій Андрейцев
7 червня, 17:29
Сімісо Бутелезі отримав зустрічний удар і почав боксувати з уявним суперником, після чого був госпіталізований

Сімісо Бутелезі потрапив у лікарню після бою / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дурбані два південноафриканські боксери билися за регіональний чемпіонський пояс у легкій вазі. У десятому раунді Сімісо Бутелезі відправив Сіфесілі Мнтунгву в нокдаун, ледь не викинувши того за межі рингу.

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Після цього Бутелезі пішов у порожній кут рингу і почав завдавати ударів уявному супернику, після чого бій був зупинений.

Бутелезі було доставлено до лікарні, де лікарі провели обстеження, але змін у стані боксера не зафіксували – він не реагував і нічого не говорив, повідомив менеджер Майк Дьюб.

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Тренер боксера Бекі Мнгомезулу розповів, що перед боєм Бутелезі почувався добре і пройшов медогляд.

"Він у комі. Чесно кажучи, я не можу пояснити, що сталося. На тренуваннях і перед боєм не було нічого тривожного у його стані. Він був у добрій формі перед боєм", – заявив тренер боксера.

Раніше ми писали, що Олександр Усик обрав собі спаринг-партнера, який нокаутував суперника ударами в повітря.