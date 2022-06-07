Бой в Африке завершился необычным нокаутом и комой. Жуткие кадры с ринга (видео)

Симисо Бутелези попал в больницу после боя / Фото: Коллаж: Сегодня

В Дурбане два южноафриканских боксера дрались за региональный чемпионский пояс в легком весе. В десятом раунде Симисо Бутелези отправил Сифесиле Мнтунгву в нокдаун, едва не выбросив того за пределы ринга.

Читайте также: Тяжелые времена: как братьев Кличко побили американские братья (видео)

Реклама

После этого Бутелези пошел в пустой угол ринга и начал наносить удары воображаемому сопернику, после чего бой был сразу же остановлен.

Бутелези был доставлен в больницу, где врачи провели обследования, но изменений в состоянии боксера не зафиксировали — он не реагировал и ничего не говорил, сообщил менеджер Майк Дьюб.

Реклама

Тренер боксера Беки Мнгомезулу рассказал, что перед боем Бутелези чувствовал себя хорошо и прошел медосмотр.

"Он в коме. Честно говоря, я не могу объяснить, что произошло. На тренировках и перед боем не было ничего тревожного в его состоянии. Он был в хорошей форме перед боем", – заявил тренер боксера.

Ранее мы писали, что Александр Усик выбрал себе спарринг-партнера, который нокаутировал соперника ударами по воздуху.