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11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
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Англия --
Италия --
11 июня 21:45
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Бой в Африке завершился необычным нокаутом и комой. Жуткие кадры с ринга (видео)

Алексей Андрейцев
7 июня, 17:29
Симисо Бутелези получил встречный удар и начал боксировать с воображаемым соперником, после чего был госпитализирован

Симисо Бутелези попал в больницу после боя / Фото: Коллаж: Сегодня

В Дурбане два южноафриканских боксера дрались за региональный чемпионский пояс в легком весе. В десятом раунде Симисо Бутелези отправил Сифесиле Мнтунгву в нокдаун, едва не выбросив того за пределы ринга.

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После этого Бутелези пошел в пустой угол ринга и начал наносить удары воображаемому сопернику, после чего бой был сразу же остановлен.

Бутелези был доставлен в больницу, где врачи провели обследования, но изменений в состоянии боксера не зафиксировали — он не реагировал и ничего не говорил, сообщил менеджер Майк Дьюб.

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Тренер боксера Беки Мнгомезулу рассказал, что перед боем Бутелези чувствовал себя хорошо и прошел медосмотр.

"Он в коме. Честно говоря, я не могу объяснить, что произошло. На тренировках и перед боем не было ничего тревожного в его состоянии. Он был в хорошей форме перед боем", – заявил тренер боксера.

Ранее мы писали, что Александр Усик выбрал себе спарринг-партнера, который нокаутировал соперника ударами по воздуху.