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Бій Усик – Ф'юрі став ближчим! Тайсона позбавили обов'язкового претендента

Любомир Луканюк
17 листопада, 12:33
Ділліан Уайт більше не претендент на чемпіонський титул WBC і Тайсон Ф'юрі може проводити добровільний захист

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Всесвітня боксерська рада відхилила прохання представників промоутерської компанії Matchroom Boxing призначити Ділліана Уайта обов'язковим претендентом на чемпіонський титул WBC, яким володіє Тайсон Ф'юрі.

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Отже, Ф'юрі може провести добровільний захист титулу. За словами Френка Уоррена, співпромоутера Тайсона, його підопічний має намір повернутися на ринг на початку наступного року і Ділліан Уайт серед потенційних кандидатів у суперники.

"Ми хочемо провести поєдинок Тайсона на початку наступного року. Його суперником може бути і Уайт. Ф'юрі хоче бути активним, а не боксувати раз на 18 місяців", – цитує промоутера. Fightnews.info.

Ф'юрі кинув виклик Уайту

Те, що Ф'юрі може сам обирати опонента, відкриває йому дорогу до бою з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона. Залишилося лише умовити Ентоні Джошуа зачекати з реваншем.

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Ф'юрі та Усик домінують в суперважкій вазі / Фото: REUTERS

Раніше Костя Цзю говорив, що розглядає потенційне протистояння Ф'юрі – Усик у двох паралелях.