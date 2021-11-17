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Бой Усик – Фьюри стал ближе! Тайсона избавили от обязательного претендента

Любомир Луканюк
17 ноября, 12:33
Диллиан Уайт больше не претендент на чемпионский титул WBC и Тайсон Фьюри может проводить добровольную защиту

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Всемирный боксерский совет отклонил прошение представителей промоутерской компании Matchroom Boxing назначить Диллиана Уайта обязательным претендентом на чемпионский титул WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.

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Таким образом, Фьюри может провести добровольную защиту титула. По словам Фрэнка Уоррена, со-промоутера Тайсона, его подопечный намерен вернуться на ринг в начале следующего года и Диллиан Уайт среди потенциальных кандидатов в соперники.

"Мы хотим провести поединок Тайсона в начале следующего года. Его соперником может быть и Уайт. Фьюри хочет быть активным, а не боксировать раз в 18 месяцев", – цитирует промоутера Fightnews.info.

Фьюри бросил вызов Уайту

То что Фьюри может сам выбирать оппонента открывает ему дорогу к бою с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона. Осталось лишь уговорить Энтони Джошуа подождать с реваншем.

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Фьюри и Усик доминируют в супертяжелом весе / Фото: REUTERS

Ранее Костя Цзю говорил, что рассматривает потенциальное противостояние Фьюри – Усик в двух параллелях.