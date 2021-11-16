Боснія – Україна: список усіх трансляцій матчу

Онлайн трансляція матчу Боснія - Україна / Фото: Getty Images
Сьогодні збірна України проводить останній матч групового етапу відбору на ЧС-2022. Нашій команді потрібна лише перемога – і тоді ми можемо посісти друге місце у групі та здобути право зіграти у плей-офф відбіркового турніру. Якщо ми сьогодні не переможемо – то на чемпіонат світу збірна України не поїде.
Боснія – Україна: де дивитись трансляцію матчу відбору ЧС-2022
Огляд товариського матчу з Болгарією, який пройшов напередодні гри Боснія – Україна:
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
Поєдинок у прямому ефірі покажуть канали "Україна" та "Футбол 1". Також дивитися гру у прямому ефірі можна на сервісі OLL.TV (у передплаті).
Список каналів та сервісів, які покажуть матч Боснія – Україна:
- Україна
- Футбол 1
- Матч!Футбол 1 (Росія)
- Astro SuperSport 4
- beIN Sports MENA Xtra 2
- Cosmote Sport 5
- DAZN (Німеччина, Японія)
- ESPN+ (США)
- EuroSport Player (Данія)
- Футбол (Таджикистан)
- Nova BH (Боснія та Герцеговина)
- Polsat Sport Premium 2
- QazSport
- Silk Sport 1
- Sport TV2 (Португалія)
- SportKlub 1 (Словенія)
- ST Sports Arena
- SuperSport LaLiga
- V Sport Urheilu
- ViaPlay (Фінляндія)
РОЗКЛАДИ
Крім необхідності перемогти Боснію та Герцеговину, нам також потрібно, щоб у паралельній зустрічі у Гельсінкі фіни програли Францію чи зіграли з нею внічию. Але якщо фіни зіграють із Францією внічию, потрібно, щоб вони забили менше, ніж заб'є Україна у своєму переможному матчі з боснійцями.
ХТО ФАВОРИТ?
Збірна України. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.81, на нічию – 3.75, на перемогу Боснії та Герцеговини – 4.65. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результату матчу наступна:
- Перемога Боснії – 21%
- Нічия – 26%
- Перемога України – 53%