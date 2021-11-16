16 ноября 30’
Босния и Герцеговина 0
Украина 0
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
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Босния – Украина: список всех трансляций матча

Андрей Трофимов
16 ноября, 21:23
Полный список прямых трансляций решающей битвы за право сыграть в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года

Онлайн трансляция матча Босния - Украина / Фото: Getty Images

Сегодня сборная Украины проводит последний матч группового этапа отбора на ЧМ-2022. Нашей команде нужна только победа – и тогда мы можем занять второе место в группе и получить право сыграть в плей-офф отборочного турнира. Если мы сегодня не победим – то на чемпионат мира сборная Украины не поедет.

Босния – Украина: где смотреть трансляцию матча отбора ЧМ-2022

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Обзор товарищеского матча с Болгарией, который прошел накануне игры Босния – Украина:

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

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Поединок в прямом эфире покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

Список каналов и сервисов, которые покажут матч Босния – Украина:

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  • Украина
  • Футбол 1
  • Матч!Футбол 1 (Россия)
  • Astro SuperSport 4
  • beIN Sports MENA Xtra 2
  • Cosmote Sport 5
  • DAZN (Германия, Япония)
  • ESPN+ (США)
  • EuroSport Player (Дания)
  • Футбол (Таджикистан)
  • Nova BH (Босния и Герцеговина)
  • Polsat Sport Premium 2
  • QazSport
  • Silk Sport 1
  • Sport TV2 (Португалия)
  • SportKlub 1 (Словения)
  • ST Sports Arena
  • SuperSport LaLiga
  • V Sport Urheilu
  • ViaPlay (Финляндия)

РАСКЛАДЫ

Кроме необходимости победить Боснию и Герцеговину, нам также нужно, чтобы в параллельной встрече в Хельсинки финны проиграли Франции или сыграли с ней вничью. Но если финны сыграют с Францией вничью, нужно, чтобы они забили меньше, чем забьет Украина в своем победном матче с боснийцами.

КТО ФАВОРИТ?

Сборная Украины. На ее победу установлен коэффициент 1.81, на ничью – 3.75, на победу Боснии и Герцеговины – 4.65. Исходя из этих котировок, вероятность исходов матча следующая:

  • Победа Боснии – 21%
  • Ничья – 26%
  • Победа Украины – 53%