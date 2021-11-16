Босния – Украина: список всех трансляций матча

Онлайн трансляция матча Босния - Украина / Фото: Getty Images
Сегодня сборная Украины проводит последний матч группового этапа отбора на ЧМ-2022. Нашей команде нужна только победа – и тогда мы можем занять второе место в группе и получить право сыграть в плей-офф отборочного турнира. Если мы сегодня не победим – то на чемпионат мира сборная Украины не поедет.
Босния – Украина: где смотреть трансляцию матча отбора ЧМ-2022
Обзор товарищеского матча с Болгарией, который прошел накануне игры Босния – Украина:
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
Поединок в прямом эфире покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе OLL.TV (в подписке).
Список каналов и сервисов, которые покажут матч Босния – Украина:
- Украина
- Футбол 1
- Матч!Футбол 1 (Россия)
- Astro SuperSport 4
- beIN Sports MENA Xtra 2
- Cosmote Sport 5
- DAZN (Германия, Япония)
- ESPN+ (США)
- EuroSport Player (Дания)
- Футбол (Таджикистан)
- Nova BH (Босния и Герцеговина)
- Polsat Sport Premium 2
- QazSport
- Silk Sport 1
- Sport TV2 (Португалия)
- SportKlub 1 (Словения)
- ST Sports Arena
- SuperSport LaLiga
- V Sport Urheilu
- ViaPlay (Финляндия)
РАСКЛАДЫ
Кроме необходимости победить Боснию и Герцеговину, нам также нужно, чтобы в параллельной встрече в Хельсинки финны проиграли Франции или сыграли с ней вничью. Но если финны сыграют с Францией вничью, нужно, чтобы они забили меньше, чем забьет Украина в своем победном матче с боснийцами.
КТО ФАВОРИТ?
Сборная Украины. На ее победу установлен коэффициент 1.81, на ничью – 3.75, на победу Боснии и Герцеговины – 4.65. Исходя из этих котировок, вероятность исходов матча следующая:
- Победа Боснии – 21%
- Ничья – 26%
- Победа Украины – 53%