19 листопада 19:30
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Динамо --
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Зоря --
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Рух --
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Маріуполь --
21 листопада 19:30
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Колос --
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Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Барселона --
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Янг Бойз --
Аталанта --
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Вольфсбург --
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Зеніт --
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Бомба від УАФ: найкращий рефері планети навчатиме українських арбітрів

Сергій Шаховець
18 листопада, 11:12
На виконкомі УАФ затвердили на посаду куратора українських суддів відомого італійського арбітра Ніколу Ріццолі

Нікола Ріццолі працюватиме в УАФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

17 листопада у Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу. За його підсумками, італійський фахівець Нікола Ріццолі став куратором підготовки українських рефері.

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Обійняти цю посаду італійському фахівцю запропонували президент УАФ Андрій Павелко та голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, контракт з яким нещодавно було продовжено.

Про авторитет Ніколи Ріццолі у світовому арбітражі говорять його високі досягнення. Серед іншого, це звання кращого арбітра світу, яке він отримував двічі поспіль.

А це означає, що українські колеги Ніколи з початком нашої співпраці отримають чудові можливості для професійного зростання.

Впевнений, що тандем двох таких висококласних фахівців, як Лучано Лучі та Нікола Ріццолі дасть потужний імпульс для подальшого розвитку українського арбітражу", – прокоментував призначення італійця Павелко.

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Зазначимо, у 2017 – 2021 Ріццоли очолював Комітет арбітрів Серії А. Він сім разів визнавався найкращим арбітром Серії A, був найкращим суддею Євро-2016, а також працював на фіналах ЧС-2014 та Ліги чемпіонів у 2013 році.

У 2014 та 2015 роках протягом двох років поспіль Міжнародна федерація футбольної історії та статистики надала Ріццолі звання найкращого рефері у світі.

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Раніше ми повідомляли, що новий куратор українських арбітрів отримуватиме 20 тисяч євро в місяць.

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