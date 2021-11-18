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Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
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Бомба от УАФ: лучший рефери планеты будет учить украинских арбитров

Сергей Шаховец
18 ноября, 11:12
На исполкоме УАФ утвердили на должность куратора украинских судей известного итальянского арбитра Николу Риццоли

Никола Риццоли будет работать в УАФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

17 ноября в Доме футбола прошло заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола. По его итогам итальянский специалист Никола Риццоли стал куратором подготовки украинских рефери.

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Занять эту должность итальянскому специалисту предложили президент УАФ Андрей Павелко и председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, контракт с которым недавно был продлен.

"Об авторитете Николая Риццоли в мировом арбитраже говорят его высокие достижения. Среди прочего, это звание лучшего арбитра мира, которое он получал дважды подряд.

А это значит, что украинские коллеги Николы с началом нашего сотрудничества получат отличные возможности для профессионального роста.

Уверен, что тандем двух таких высококлассных специалистов как Лучано Лучи и Никола Риццоли даст мощный импульс для дальнейшего развития украинского арбитража", – прокомментировал назначение итальянца Павелко.

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Отметим, в 2017 – 2021 Риццоли возглавлял Комитет арбитров Серии А. Он семь раз признавался лучшим арбитром Серии A, был лучшим судьей Евро-2016, а также работал на финалах ЧМ-2014 и Лиги чемпионов в 2013 году.

В 2014 и 2015 годах в течение двух лет подряд Международная федерация футбольной истории и статистики присвоила Риццоли звание лучшего рефери в мире.

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Ранее мы сообщали, что новый куратор украинских арбитров будет получать 20 тысяч евро в месяц.

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