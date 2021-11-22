Найбільше дісталося провокатору: футболіст пародіював суперника та спровокував бійку

Бійку спровокував гравець Дьюка. Фото: goduke.com

Футболіст Дьюк Блю Девілз Торлейфур Ульфарссон вирішив посміятися з голкіпера команди Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Джастіна Гарцеса після забитого м'яча.

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Він зімітував незграбний стрибок воротаря, а потім ще кілька разів повторив його, провокуючи голкіпера.

Заступитися за партнера вирішив форвард Аарон Едвардс. Він підбіг до провокатора ззаду і вдарив його плечем, внаслідок чого Ульфарссон звалився на газон і почав корчитися від болю.

На полі відразу ж спалахнула невелика бійка, яку рефері погасив червоною карткою Едвардсу. До речі, Дьюк поєдинок довів до перемоги 2:1.

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А нещодавно ми повідомляли, що дитяча хокейна команда побила суперників під час розминки. Скандалом обернувся поєдинок на дитячому хокейному турнірі у Сочі. Прямо на льоду юні хокеїсти влаштували бійку, а розняти їх не було кому.