Больше всего досталось провокатору: футболист пародировал соперника и спровоцировал драку

Драку организовал игрок Дьюка. Фото: goduke.com

Футболист Дьюк Блю Девилз Торлейфур Ульфарссон решил посмеяться над голкипером команды Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джастином Гарцесом после забитого мяча.

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Он сымитировал неуклюжий прыжок вратаря, а затем еще несколько раз повторил его, провоцируя голкипера.

Заступить за партнера решил форвард Аарон Эдвардс. Он подбежал к провокатору сзади и ударил его плечом, в результате чего Ульфарссон рухнул на газон и принялся корчиться от боли.

На поле сразу же вспыхнула небольшая потасовка, которую рефери погасил красной карточкой Эдвардсу. Кстати, Дьюк поединок довел до победы 2:1.

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А недавно мы сообщали, что детская хоккейная команда избила соперников во время разминки. Скандалом обернулся поединок на детском хоккейном турнире в Сочи. Прямо на льду юные хоккеисты устроили драку, а разнять их было некому.