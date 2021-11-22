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4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
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Мариуполь --
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Больше всего досталось провокатору: футболист пародировал соперника и спровоцировал драку

Александр Трикиша
22 ноября, 21:07
Забавный конфликт произошел в матче университетских команд в США. Футболист спровоцировал драку, но и сам же в ней больше всех пострадал

Драку организовал игрок Дьюка. Фото: goduke.com

Футболист Дьюк Блю Девилз Торлейфур Ульфарссон решил посмеяться над голкипером команды Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джастином Гарцесом после забитого мяча.

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Он сымитировал неуклюжий прыжок вратаря, а затем еще несколько раз повторил его, провоцируя голкипера.

Заступить за партнера решил форвард Аарон Эдвардс. Он подбежал к провокатору сзади и ударил его плечом, в результате чего Ульфарссон рухнул на газон и принялся корчиться от боли.

На поле сразу же вспыхнула небольшая потасовка, которую рефери погасил красной карточкой Эдвардсу. Кстати, Дьюк поединок довел до победы 2:1.

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А недавно мы сообщали, что детская хоккейная команда избила соперников во время разминки. Скандалом обернулся поединок на детском хоккейном турнире в Сочи. Прямо на льду юные хоккеисты устроили драку, а разнять их было некому.