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Тренер тріумфував: дитяча хокейна команда побила суперників під час розминки

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
5 листопада, 15:57
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Скандалом обернувся поєдинок на дитячому хокейному турнірі у Сочі. Прямо на льоду юні хокеїсти влаштували бійку, а розняти їх не було кому
Юні хокеїсти влаштували бійку
Юні хокеїсти влаштували бійку

За дивним збігом обставин у цей момент камери було відключено, а на льоду не було суддів, тому не було кому зупинити бійку.

Проте батьки на трибуні змогли зняти частину бійки на телефони. Одна з мам розповіла, що тренер команди-суперника підбадьорював своїх підопічних під час конфлікту.

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"До початку гри на розминці гравці Сочі накинулися як звірі на наших хлопців і побили, так просто не за що. Били в спину, голову, штовхали ковзанами.

Бачачи все це, їхній тренер тріумфував і підтримував свою команду показуючи їм свій великий палець", – повідомила мама одного з гравців виданню Якутія.Інфо.

Раніше ми писали, що діти влаштували масову бійку на турнірі з хокею в Росії. Втікали рознімати навіть батьки. Сутичка сталася за хвилину з невеликою до кінця зустрічі, після чого спортсмени покидали свої ключки.

Також повідомлялося, що хокеїсти влаштували найпотужнішу бійку в історії. У матчі НХЛ за перший період хокеїсти Рейнджерс та Вашингтона заробили 100 хвилин штрафу, битися гравці почали вже на першій секунді зустрічі.

бійкахокей
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