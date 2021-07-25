Більше шести не збиратися. Чому поліція Токіо стоїть у черзі

В олімпійському парку обладнали місце для паління прямо в кущах, але щоб туди потрапити, потрібно вистояти солідну чергу. Поблажок немає навіть для поліцейських

Тим, хто палить, у Токіо складно / Фото: Любомир Луканюк

Все-таки на яких ми різних планетах живемо. Перший раз мене вразило місце для паління під час зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані. Кабінка стояла у величезному парку, серед дерев. І ось нове диво в Японії.

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Всі, хто працює в головному пресцентрі Ігор-2020, можуть палити на вулиці. Серед кущів стоять кілька лавок. Перебувати в кущах одночасно можуть не більше шести осіб. Решта – стають в чергу, щоб попалити. Щоб дістатися до "курилки", люди хвилин по 20 смажаться на 30-градусній спеці. І навіть поліцейські стоять в черзі на перекур. Можете собі у нас таке уявити?

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