1 червня 19:00
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Уельс --
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Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
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Швейцарія --
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Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Більше ніякого Басти! Форвард збірної України вибачився перед жертвами "русского мира"

Олексій Андрейцев
29 травня, 22:51
Роман Яремчук зізнався, що тепер слухає лише українську музику. А минулого літа він хвалився фотографією з російським репером Бастою

Яремчук і Миколенко на відпочинку з Бастою

Напередодні стикового матчу ЧС-2022 із Шотландією, нападник збірної України Роман Яремчук вибачився за фото з російським репером Бастою. Після Євро-2020 Яремчук та Віталій Миколенко відпочивали у Туреччині. Там вони сфотографувалися з Бастою і похвалилися знімком в Instagram.

"Це була велика помилка, за яку хочеться вибачитись перед людьми, які зараз постраждали від "русского мира". Не знаю, що я ще можу сказати.

Це справді помилка була, і зараз я не слухаю жодного російського співака. У збірній ми слухаємо лише українську музику. Збірна у цьому плані змінилася, стала досить патріотичною", – розповів Яремчук у програмі "Пряма червона".

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Нагадаємо, перед Євро скандал викликав плейлист збірної України, у якому, зокрема, опинився заборонений росіянин Моргенштерн.