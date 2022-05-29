Більше ніякого Басти! Форвард збірної України вибачився перед жертвами "русского мира"

Яремчук і Миколенко на відпочинку з Бастою
Напередодні стикового матчу ЧС-2022 із Шотландією, нападник збірної України Роман Яремчук вибачився за фото з російським репером Бастою. Після Євро-2020 Яремчук та Віталій Миколенко відпочивали у Туреччині. Там вони сфотографувалися з Бастою і похвалилися знімком в Instagram.
"Це була велика помилка, за яку хочеться вибачитись перед людьми, які зараз постраждали від "русского мира". Не знаю, що я ще можу сказати.
Це справді помилка була, і зараз я не слухаю жодного російського співака. У збірній ми слухаємо лише українську музику. Збірна у цьому плані змінилася, стала досить патріотичною", – розповів Яремчук у програмі "Пряма червона".
Нагадаємо, перед Євро скандал викликав плейлист збірної України, у якому, зокрема, опинився заборонений росіянин Моргенштерн.