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Уэльс --
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Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
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Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
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Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
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Больше никакого Басты! Форвард сборной Украины извинился перед жертвами "русского мира"

Алексей Андрейцев
29 мая, 22:51
Роман Яремчук признался, что теперь слушает только украинскую музыку. А прошлым летом он хвастался фотографией с российским рэпером Бастой

Яремчук и Миколенко на отдыхе с Бастой

Накануне стыкового матча ЧМ-2022 с Шотландией, нападающий сборной Украины Роман Яремчук извинился за фото с российским рэпером Бастой. После Евро-2020 Яремчук и Виталий Миколенко отдыхали в Турции. Там они сфотографировались с Бастой и похвастались снимком в Instagram.

"Это была большая ошибка, за которую хочется извиниться перед людьми, которые сейчас пострадали от "русского мира". Не знаю, что я еще могу сказать.

Это действительно ошибка была, и сейчас я не слушаю ни одного русского певца. В сборной мы слушаем только украинскую музыку. Сборная в этом плане поменялась, стала довольно патриотичной", – рассказал Яремчук в программе "Пряма червона".

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Напомним, перед Евро скандал вызвал плейлист сборной Украины, в котором, в частности, оказался запрещенный россиянин Моргенштерн.