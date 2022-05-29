Больше никакого Басты! Форвард сборной Украины извинился перед жертвами "русского мира"

Накануне стыкового матча ЧМ-2022 с Шотландией, нападающий сборной Украины Роман Яремчук извинился за фото с российским рэпером Бастой. После Евро-2020 Яремчук и Виталий Миколенко отдыхали в Турции. Там они сфотографировались с Бастой и похвастались снимком в Instagram.

"Это была большая ошибка, за которую хочется извиниться перед людьми, которые сейчас пострадали от "русского мира". Не знаю, что я еще могу сказать.

Это действительно ошибка была, и сейчас я не слушаю ни одного русского певца. В сборной мы слушаем только украинскую музыку. Сборная в этом плане поменялась, стала довольно патриотичной", – рассказал Яремчук в программе "Пряма червона".