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Хвора істота! У дружини Усика розплющились очі

Андрій Трофімов
20 травня, 23:13
Катерина Усик задоволена, що Україна зараз має явного ворога, а не зелених чоловічків. На цьому фоні вона вирішила поставити діагноз Путіну

Катерина Усик шокована звірствами російських окупантів

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика продовжує активно переживати з-за кордону щодо війни в Україні. Нещодавно вона переказала чому Путін зволікає з мобілізацією.

Зараз кримчанка побачила, що ворог у нас явний. А ось раніше, коли вона жила в Криму, то виходить, не розуміла, звідки там взялися зелені чоловічки. І чиї вони інтересі представляли.

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Катерина тоді навіть вигадала пояснення чому Олександр не міг назвати "Чий Крим".

Тепер дівчина у соцмережах залишила емоційне повідомлення. Судячи з тону та змісту, Катерина поставила діагноз Путіну.

"Просто немає слів! Така жорстокість! Моя країна. Наші люди. Я не могла описати свої почуття з 24 лютого, усередині яма (порожнеча).

Одне добре, що тепер явний ворог (не зелені чоловічки)! С*ка, хвора стара істота! З купою комплексів та шизофренією!"