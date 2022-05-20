Больное существо! У жены Усика открылись глаза

Екатерина Усик шокирована зверствами российских оккупантов / Фото: REUTERS

Супруга чемпиона мира по боксу Александра Усика продолжает активно переживать из-за границы по поводу войны в Украине. Недавно она пересказала почему Путин медлит с мобилизацией.

Сейчас же крымчанка увидела, что враг у нас явный. А вот раньше, когда она жила в Крыму, то выходит, не понимала откуда там взялись зеленые человечки. И чьи они интересны представляли.

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Екатерина тогда даже придумала объяснение почему Александр не мог назвать "Чей Крым".

Теперь девушка в соцсетях оставила эмоциональное сообщение. Судя по тону и смыслу, Екатерина поставила диагноз Путину.