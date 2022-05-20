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Больное существо! У жены Усика открылись глаза

Андрей Трофимов
20 мая, 23:13
Екатерина Усик довольна, что у Украины сейчас явный враг, а не зеленые человечки. На этом фоне она решила поставить диагноз Путину

Екатерина Усик шокирована зверствами российских оккупантов / Фото: REUTERS

Супруга чемпиона мира по боксу Александра Усика продолжает активно переживать из-за границы по поводу войны в Украине. Недавно она пересказала почему Путин медлит с мобилизацией.

Сейчас же крымчанка увидела, что враг у нас явный. А вот раньше, когда она жила в Крыму, то выходит, не понимала откуда там взялись зеленые человечки. И чьи они интересны представляли.

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Екатерина тогда даже придумала объяснение почему Александр не мог назвать "Чей Крым".

Теперь девушка в соцсетях оставила эмоциональное сообщение. Судя по тону и смыслу, Екатерина поставила диагноз Путину.

"Просто нет слов! Такая жестокость! Моя страна. Наши люди. Я не мог описать свои чувства с 24 февраля, внутри яма (пустота).

Одно хорошо, что теперь враг явный (не зеленые человечки)! С*ка, больное старое существо! С кучей комплексов и шизофренией!"