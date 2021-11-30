3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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"Вболіваю за Шеву". Директор Мілана зробив несподівану заяву напередодні матчу з Дженоа

Сергій Шаховець
30 листопада, 14:23
У середу, 1 грудня, Андрій Шевченко на чолі Дженоа вперше протистоятиме своєму колишньому клубу – Мілану

Андрій Шевченко і Паоло Мальдіні / Фото: Getty Images

Напередодні важливого матчу директор Мілана Паоло Мальдіні поділився своїми очікуваннями від зустрічі з колишнім партнером по команді.

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"Шева виявив хоробрість. Йому подобається ця робота, і він взявся за важке завдання.

Він чемпіон, і це доведе. Я підтримую його, але теж завжди хочу перемагати, у цьому суть спорту. Я хочу перемагати, навіть коли граю у настільний теніс із братом.

Спогади про гру разом із Шевою? Думаю, ми досягли вершини у Манчестері (у фіналі Ліги чемпіонів 2003 року), коли він забив той пенальті. Шевченко зумів адаптуватись. Він був чудовим талантом, але зі своїми звичками. Він змінився і став бомбардиром, якого ми всі знаємо", – цитує Мальдіні Football Italia.

Андрій Шевченко і Паоло Мальдіні / Фото: Getty Images

Зазначимо, що Андрій Шевченко виступав у складі Мілана у 1999 – 2006 та 2008 – 2009 роках. Зі 176 голами, забитими за Мілан, він є другим найрезультативнішим гравцем в історії клубу.

Нагадаємо, Андрій Шевченко очолив Дженоа 7 листопада. На чолі свого нового клубу він провів два матчі. Дебютний поєдинок проти Роми Жозе Моурінью "грифони" програли з рахунком 0:2.

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Моурінью і Шевченко / Фото: Twitter

Натомість у другому своєму матчі Андрій Шевченко набрав перші очки у чемпіонаті Італії. У гостях Дженоа зіграла внічию з Удінезе – 0:0.

Матч 15-го туру чемпіонату Італії Дженоа – Мілан відбудеться 1 грудня, початок о 21:45 за київським часом.

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Андрій Шевченко набрав перші очки в Серії А / Фото: REUTERS